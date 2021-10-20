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Путин подписал указ о нерабочей неделе

17:26
  • среда
  • 20 октября 2021

Сейчас важно сбить пик новой волны пандемии, заявил президент

Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса с сохранением зарплаты. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

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"Установить с 30 октября по 7 января 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в тексте указа. Президент также поручил органам власти и организациям определить численность работников, обеспечивающих функционирование этих структур в нерабочие дни.

В отдельных регионах, где обстановка по COVID-19 наиболее непростая, нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября.

По словам главы государства, сейчас особенно важно сбить пик новой волны пандемии. Путин призвал граждан активней прививаться. "Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных", - сказал российский лидер.

В 17 регионах страны отмечаются критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что контроль за соблюдением введенных из-за ковида ограничений в регионах необходимо усилить.

Голикова также обратилась к гражданам страны с призывом сейчас и в период предложенных правительством нерабочих дней воздержаться от поездок в другие регионы.

За минувшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 15% в сравнении с предшествовавшей семидневкой.

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