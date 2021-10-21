Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Стрельцов ждут интересные моменты, а у Рыб наступает благоприятное время

Гороскоп на сегодня, 21 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодня могут плохо сложиться деловые переговоры или другие важные рабочие моменты. Лучше их перенести, а вместо этого заняться рутинным монотонным трудом.

Тельцы

Сегодня вас ждет достаточно продуктивный день, насыщенный эмоциями. Вы узнаете некоторые откровения из уст авторитетных для вас людей. Услышанное принесет ощутимую пользу.

Близнецы

С самого утра вы получите порцию негатива от близких людей, что отразится на вашей продуктивности и самочувствии. Попробуйте переосмыслить эти претензии и изменить своё мышление.

Раки

Вы достойны лучшего, но почему-то топчетесь на месте. Стоит задуматься над причинами, ведь пока они отвлекают вас, вы не живете своей истинной жизнью.

Львы

Импульсивность свойственна вам, но сегодня она выйдет на новый уровень. Одни ваши поступки заслужат похвалы, другие вызовут негодование. В каждом из них - вы, но иногда всё же стоит попридержать коней.

Девы

Вы почувствуете прилив сил, которые пригодятся для свершения задуманных планов. Всё сложится наилучшим образом, если вы не решите сойти с дистанции на финишной прямой.

Весы

Этот день сулит проблемы в межличностных отношениях. Старайтесь не выплескивать агрессию на близких, даже если они действительно виноваты.

Скорпионы

День покажется лёгким, словно пушинка. Он пройдёт быстро и спокойно, без лишнего напряжения. Вам это на руку: можно неспешно выполнить ряд задач, дедлайн которых уже на носу.

Стрельцы

Сегодняшний четверг будет полон интересных моментов, которые сохранятся в качестве приятных воспоминаний. Если поступят предложения от людей, которые вам симпатизируют, соглашайтесь.

Козероги

Благоприятный для вас период подарит успех на переговорах, в общении с коллективом, творчестве. Вечер проведите в компании дорогого человека, чьё мнение авторитетно для вас.

Водолеи

Вы откроете в себе нечто ценное, что было закопано под самомнением и скрытностью. Попробуйте реализовать это качество в творчестве или работе, чтобы другие люди тоже познакомились с вашей прекрасной душой.

Рыбы

Благоприятное для вас время. Можно планировать любые спортивные активности. Вы получите крупную дозу адреналина и серотонина, в которых ваш организм определенно нуждается.

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