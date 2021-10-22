Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

У Овнов день приятных неожиданностей, а Львам следует быть внимательными

Гороскоп на сегодня, 22 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День полон приятных неожиданностей. Вы хорошо старались в последнее время во всех сферах жизни, и Вселенная приготовила для вас прекрасные новости.

Тельцы

Отличный день, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Прекрасное время для работы с репутацией, старта новых проектов, запуска рекламных кампаний.

Близнецы

Спокойное настроение плавно перерастёт в рабочее. Вы выполните множество задач, которые изначально считали практически невозможными. Энергетический запал не угаснет до самой ночи.

Раки

Приготовьтесь ловить вибрации успеха. Если вы давно искали возможность получить повышение, то сегодня его преподнесут вам на блюдечке.

Львы

Будьте внимательны, день сложный. Неприятности могут возникнуть на ровном месте. Но не принимайте происходящее близко к сердцу, это временное явление.

Девы

Прекрасный день для поиска наставника. Общение с тем, кто в ваших глазах заслуживает уважения, станет неким стартом, который поможет запустить своё дело.

Весы

Внимание, опасный период! Возможны травмы, недоразумения, скандалы. Вам будет сложно поделиться мыслями, потому что окружающие воспримут их негативно. Стоит ненадолго затаиться.

Скорпионы

Вам покажется, что мир выбрал вас в качестве того самого счастливчика. Поступят интересные деловые предложения, внезапно на счету окажутся крупные суммы денег. Возможно, это будет аванс нового проекта.

Стрельцы

День принесёт очередные победы на бизнес-поприще. Появятся новые партнеры, инвесторы, сотрудники. Все, кто придёт в вашу команду, смогут быстро и легко продвинуть бренд и привести вас к высокой прибыли.

Козероги

Сегодня будьте собой, и люди это оценят. Вы получите массу приятных бонусов от Вселенной в виде поощрительной премии на работе, нового источника дохода, поддержки со стороны начальства или коллектива.

Водолеи

Вам захочется проявить лидерские качества, и за вами с радостью пойдут. К вашим обязанностям добавится управление командой, что сначала вас огорчит. Но вы быстро привыкнете к новой интересной должности.

Рыбы

День покажется пазлом, в котором важна каждая деталь. Следите внимательно. Подсказки Вселенной словно желтые кирпичи, ведущие к Изумрудному городу. Приготовьте желания.

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