ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

00:03
  • пятница
  • 22 октября 2021

У Овнов день приятных неожиданностей, а Львам следует быть внимательными

Гороскоп на сегодня, 22 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День полон приятных неожиданностей. Вы хорошо старались в последнее время во всех сферах жизни, и Вселенная приготовила для вас прекрасные новости.

Тельцы

Отличный день, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Прекрасное время для работы с репутацией, старта новых проектов, запуска рекламных кампаний.

Близнецы

Спокойное настроение плавно перерастёт в рабочее. Вы выполните множество задач, которые изначально считали практически невозможными. Энергетический запал не угаснет до самой ночи.

Раки

Приготовьтесь ловить вибрации успеха. Если вы давно искали возможность получить повышение, то сегодня его преподнесут вам на блюдечке.

Львы

Будьте внимательны, день сложный. Неприятности могут возникнуть на ровном месте. Но не принимайте происходящее близко к сердцу, это временное явление.

Девы

Прекрасный день для поиска наставника. Общение с тем, кто в ваших глазах заслуживает уважения, станет неким стартом, который поможет запустить своё дело.

Весы

Внимание, опасный период! Возможны травмы, недоразумения, скандалы. Вам будет сложно поделиться мыслями, потому что окружающие воспримут их негативно. Стоит ненадолго затаиться.

Скорпионы

Вам покажется, что мир выбрал вас в качестве того самого счастливчика. Поступят интересные деловые предложения, внезапно на счету окажутся крупные суммы денег. Возможно, это будет аванс нового проекта.

Стрельцы

День принесёт очередные победы на бизнес-поприще. Появятся новые партнеры, инвесторы, сотрудники. Все, кто придёт в вашу команду, смогут быстро и легко продвинуть бренд и привести вас к высокой прибыли.

Козероги

Сегодня будьте собой, и люди это оценят. Вы получите массу приятных бонусов от Вселенной в виде поощрительной премии на работе, нового источника дохода, поддержки со стороны начальства или коллектива.

Водолеи

Вам захочется проявить лидерские качества, и за вами с радостью пойдут. К вашим обязанностям добавится управление командой, что сначала вас огорчит. Но вы быстро привыкнете к новой интересной должности.

Рыбы

День покажется пазлом, в котором важна каждая деталь. Следите внимательно. Подсказки Вселенной словно желтые кирпичи, ведущие к Изумрудному городу. Приготовьте желания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Гороскоп на 22 октября
Гороскоп на 22 октября
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.