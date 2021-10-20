Предложение о нерабочей неделе вдвое повысило интерес россиян к авиабилетам

В правительстве попросили граждан избегать поездок

Количество поисковых интернет-запросов об авиабилетах увеличилось более чем вдвое в первый час после озвученного вице-премьером Татьяной Голиковой предложения ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Как рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, с 14:00 до 15:00 19 октября число таких поисковых запросов возросло почти на 130% в сравнении с предыдущим часом. Чаще всего россияне интересуются перелетами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные воды.

В сервисе Aviasales рассказали, что 19 октября пользователи на 49% чаще обычного искали билеты. 67% всех запросов приходится на внутренние направления (Москву, Санкт-Петербург, курорты Черного моря и Калининград), 10% — на Турцию, 2% — Египет и ОАЭ, по 1,5% — Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.

В "Туту.ру" пока не наблюдают увеличение поисковых запросов на авиабилеты по России. В компании предположили, что россияне ждали окончательного решения о введении длинной нерабочей недели, сообщает ТАСС.

Решение о введении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно принял президент России Владимир Путин. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом по ситуации с коронавирусом обратилась к гражданам страны с призывом сейчас и в период предложенных правительством нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) воздержаться от поездок в другие регионы.

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