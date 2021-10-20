Германия опровергла заявления о российских манипуляциях ценами на газ

Москва строго соблюдает все договоры

Германия не желает участвовать в спекуляциях на тему манипулирования ценами на газ со стороны России. Все долгосрочные договоры Москвой соблюдаются, заявилапредставитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Есть много спекуляций касательно позиции России, я не участвую в них. Но могу сказать, что долгосрочные договоры соблюдаются", - подчеркнула Барон.

Представитель министерства отметила, что не существует одной причины повышения цен на газ, но имеют место несколько факторов. Барон пояснила, что, в частности, за время пандемии коронавируса спрос на энергоресурсы- прежде всего в странах Азии – вырос. Соответственно и цены на голубое топливо выросли во всем мире, передает ТАСС.

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