Путин связал рост цен на продукты с повышением цен на газ

Новый виток отразится на агропромышленном комплексе в России

Бесконечный рост цен на энергоресурсы не в интересах России. Ситуация на газовом рынке Европы имеет определенные последствия и для Москвы, отметил российский президент Владимир Путин.

"Это все в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе и в Европе - но и для нас тоже могут быть определенные последствия", - заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Путин пояснил: как только цены на минеральные удобрения, производимые на основе газа, начнут расти – а они уже растут, так как закрываются предприятия – у российских производителей сельхозпродукции возникнет соблазн реализовывать все по высоким ценам.

Президент потребовал представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы российских сельхозпроизводителей и сдержали бы рост цен на продовольствие. Путин призвал принимать выверенные, заранее подготовленные и просчитанные решения, передает ТАСС.

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