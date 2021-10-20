Соболенко и Мугуруса пробились в четвертьфинал "Кубка Кремля"

Оба матча были непростыми для теннисисток

Первая ракетка турнира и вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом матче на "ВТБ Кубке Кремля" оказалась сильнее Айлы Томлянович (Австралия). Победительница вышла в третий круг турнира в Москве.

Исход первой партии, несмотря на то, что Соболенко подавала на сет, решился только на тай-брейке. Второй сет забрала Томлянович, однако в решающей партии белоруска оказалась сильнее. Счет матча: 7:6(2), 4:6 6:1.

"Очень рада, конечно же, быть в Москве. Спасибо всем за поддержку, очень крутая атмосфера. Мне досталась тяжелая соперница для первого матча после долгой паузы (3 октября теннисистка снялась с турнира в Индиан-Уэллсе в США из-за положительного теста на коронавирус – прим. ред.). Первые два сета понимала, какой уровень надо держать, я немного нервничала, к третьему игра становилась все лучше и лучше, я успокоилась и сыграла здорово. Смогу ли сыграть еще лучше? Посмотрим на следующей игре. Я надеюсь, что смогу", - заявила Соболенко в интервью на корте после матча.

Соперницей Соболенко по четвертьфиналу станет российская теннисистка Екатерина Александрова.

В матче до этого в четвертьфинал пробилась испанка Гарбинье Мугуруса. Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", пропустившая первый круг, выиграла на старте у чешки Терезы Мартинцовой. Встреча во Дворце спорта Ирины Винер-Усмановой завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Эта игра также была напряжённой и продолжалась 2 часа 44 минуты. Нервы испанки в середине второго сета не выдержали, и она крикнула одному из шумных болельщиков: "Заткнись".

Испанка, посеянная на турнире под вторым номером, далее встретится с победительницей матча Контавейт – Петкович.

Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" продлится в Москве до 24 октября. Трансляции всех матчей доступны на сайте турнира.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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