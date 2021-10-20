Жителей Тбилиси вместо вакцины от гриппа привили витамином С

Персонал клиники скрывается от полиции

Жертвами мошенничества стали около 40жителей столицы Грузии. Вместо вакцины от гриппа им ввели, предположительно, витамин С. Прививки пострадавшим делали в частной клинике в Тбилиси. После того, как разразился скандал, медперсонал во главе с главврачом сбежал.

По свидетельства пострадавших, они несколько дней назад в соцесетях увидели объявление о начале вакцинации от сезонного гриппа в клинике Gogelia`s Clinic. С них взяли плату - 75 лари, это около 24 долларов – и обещали привить четырехкомпонентной вакциной французского производства.

Как рассказала одна из пациенток, после укола она попросила показать, чем ее вакцинировали. Женщине показали шприц без каких-либо надписей, а затем флакон, на котором было указано, что это витамин С. После чего в клинику вызвали полицию. Как сообщил Первый канал грузинского телевидения, у клиники не было лицензии на прививки, а главврач год назад был заподозрен в фальсификации документов.

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