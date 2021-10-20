В Москве предложили ввести COVID-патрули

Финансировать их деятельность согласны владельцы ТЦ

COVID-патрули, которые будут следить за соблюдением мер профилактики коронавируса, могут появиться в Москве. Профинансировать их организацию предложили властям столицы владельцы крупных торговых центров.

"Крупнейшие центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу", - заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Шакирова, такие патрули будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Он добавил, что на сегодняшний день около 300 торговых центров Москвы подключено к системе видеонаблюдения. Ношение масок отслеживается с помощью установленных на входе видеокамер.

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