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Цукерберга обвинили в передаче данных пользователей британской фирме

18:06
  • среда
  • 20 октября 2021

Глава Facebook предстанет перед судом

Главу компании Facebook Марка Цукерберга привлекут в качестве ответчика по делу о передаче данных десятков миллионов пользователей соцсети аналитической фирме Cambridge Analytica. Как заявил прокурор Карл Рейсин, решение о передаче информации третьим лицам было принято  личного ведома Цукерберга.
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"С учетом этих обстоятельств привлечение господина Цукерберга к делу полностью обосновано и должно стать сигналом другим руководителям, включая генерального директора, что они будут привлечены к ответственности за свои действия", - цитирует прокурора The New York Times.

Начало следствию было положено в марте 2018 года. Тогда стало известно, что британской компании Cambridge Analytica - ныне уже закрытой - удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети. На их основе был разработан алгоритм, определяющий политические предпочтения избирателей. Он облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их голоса.

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