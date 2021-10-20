Цукерберга обвинили в передаче данных пользователей британской фирме

Глава Facebook предстанет перед судом

Главу компании Facebook Марка Цукерберга привлекут в качестве ответчика по делу о передаче данных десятков миллионов пользователей соцсети аналитической фирме Cambridge Analytica. Как заявил прокурор Карл Рейсин, решение о передаче информации третьим лицам было принято личного ведома Цукерберга.

"С учетом этих обстоятельств привлечение господина Цукерберга к делу полностью обосновано и должно стать сигналом другим руководителям, включая генерального директора, что они будут привлечены к ответственности за свои действия", - цитирует прокурора The New York Times.

Начало следствию было положено в марте 2018 года. Тогда стало известно, что британской компании Cambridge Analytica - ныне уже закрытой - удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети. На их основе был разработан алгоритм, определяющий политические предпочтения избирателей. Он облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их голоса.

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