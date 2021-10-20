Киев внес в черный список еще 9 российских деятелей культуры

В их числе актер Ильин и писательница Чижова

Черный список Минкульта Украины пополнился девятью именами деятелей культуры из России. В перечень попали продюсеры, актеры и операторы, которые, по мнении СБУ, создают угрозу нацбезопасности Незалежной.

В числе угрожающих существованию украинского государства - актеры Владимир Ильин и Михаил Вассербаум, писательница Елена Чижова, режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, , операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.

В черном списке Минкульта Украины на сегодняшний день 215 человек. В перечень, который Киев заполняет с 2015 года, внесены, в частности, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Валерия, передает РИА Новости.

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