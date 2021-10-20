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Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова

19:16
  • среда
  • 20 октября 2021

Его обвиняют в государственной измене

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заочно арестован. Решение вынес Печерский районный суд Киева. Экс-премьера подозревают в госизмене при подписании "Харьковских соглашений" о продлении пребывания Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет.
Украинские власти предъявили обвинение в госизмене экс-премьеру Азарову

Как утверждают в Государственном бюро расследований Украины, содержание и условия соглашения между Киевом и Москвой по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины были навязаны Азарову в 2010 году российским президентом Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.

Решение суда о заочном аресте Николая Азарова дает право украинским правоохранительным органам начать процедуру экстрадиции бывшего премьера. Об этом заявили в украинской генпрокуратуре.

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