В Японии проснулся один из крупнейших вулканов в мире

Эвакуированы туристы

В Японии в среду началось извержение вулкана Асо - одного из крупнейших в мире. Пробуждение исполина произошло внезапно. Вулканический пепел и чёрный дым взметнулись в небо на высоту трех с половиной километров. В этот момент на горе находились альпинисты. Все они эвакуированы. Пострадавших нет. Ближайший к вулкану аэропорт пока работает в штатном режиме. Но власти уже подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных.

Пугающие и одновременно завораживающие кадры сегодня заполонили японские соцсети. Один из крупнейших вулканов в мире Асо на острове Кюсю в считанные часы превратил день в ночь. В жерле исполина всё это время гремели взрывы. Разлетавшаяся на несколько километров порода пробивала обшивку машин. А уже к вечеру плотный слой чёрного пепла накрыл всё вокруг.

В момент извержения рядом с вулканом находились несколько туристических групп. Все они, по предварительной информации, благополучно вернулись с маршрутов. Других сообщений о возможных пострадавших пока не поступало. Однако власти подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных и запретили приближаться к проснувшемуся гиганту на два километра.

На месте целый день работал кризисный штаб, который мониторил обстановку. Внезапное пробуждение вулкана не нарушило авиасообщение с островом. Однако беспокойство вызывает расположенная в 130 километрах атомная электростанция. Если сейсмическая активность усилится, то это может повлечь и более серьёзные последствия. Как это было, скажем, на Фукусиме. В фокусе внимания сейсмологов остаётся и другой вулкан - на небольшом острове Иото, раньше - Иводзима.

"Иводзима - самый быстро меняющийся вулкан среди 110 действующих вулканов в Японии. Я думаю, что есть вероятность большого извержения", - рассказал директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада.

Директор центра исследования вулканов показывает в иллюминатор ржавые остовы 24 японских судов. Корабли затонули ещё в 1945-м году в ходе сражения с американскими эскадрами и долгое время служили естественными волнорезами. Однако за последние 70 лет земная поверхность в этом месте поднялась почти на 10 метров. А из-за постоянных подземных толчков их буквально подняло со дна Тихого океана и прибило к берегу. Правда, полюбоваться стихийным кладбищем кораблей-призраков смогут пока только военные, остров до сих пор остаётся стратегической базой японских Сил самообороны.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram