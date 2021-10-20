Власти Крыма вводят QR-коды для заселения в санатории

Крымчан старше 65 лет обязали с 25 октября не покидать дома

Заселение в крымские отели и санатории теперь возможно только при наличии QR-кода. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о повышенной готовности. Кроме того, крымчан старше 65 лет обязали не покидать дома.

"С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - отмечено в документе.

QR-коды понадобятся также тем, кто пожелает посетить кафе или ресторан. Проверять наличие кодов будут и в других общественных местах, передает ТАСС.

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