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Украина решила отказаться от импорта газа в течение пяти лет

20:23
  • среда
  • 20 октября 2021

Страна нарастит собственную добычу и производство биогаза

Украина имеет большие возможности по производству биомассы – а, соответственно, и биогаза. Это не менее важно для обеспечения энергетической независимости страны, чем наращивание собственной добычи – чем также намерен заняться Киев. В результате в течение пяти лет Незалежная сможет отказаться от импорта газа, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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"Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа", - сообщил Витренко во время дискуссии на украинском газовом инвестиционном конгрессе.

По словам Витренко, Украина - самая большая по территории страна в Европе, земля здесь значительно дешевле. Это, считает глава "Нафтогаза", открывает большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биогаза, передает ТАСС. Биогаз – топливо, для производства которого используются отходы жизнедеятельности животных и человека.

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