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Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде

20:40
  • среда
  • 20 октября 2021

Ожидаются сильные порывы ветра

Снег в Москве начался из-за приближения к столице теплого атмосферного фронта. Ожидается усиление ветра, снег постепенно перейдет в дождь, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Первый снег пошел в Москве

"Точно к 18 часам к Москве подошел теплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1-3 км", - написал Тишковец в Instagram.

Осадки не прекратятся до утра 21 октября. В общей сложности выпадет до 8-9 мм. При этом порывы ветра в столице будут достигать 12-17 м/с, а температура воздуха ночью может повыситься с двух до шести градусов тепла.

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