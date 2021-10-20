Продуктовые магазины продолжат работу в объявленные нерабочими дни

Будут работать и производства непрерывного цикла

В объявленные нерабочими дни россияне смогут приобрести товары первой необходимости и продукты. В Минпромторге заявили, что продолжат работу также системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла и компании по выпуску антиковидной номенклатуры.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров напомнил предпринимателям о единственной возможности снизить убытки от введенных из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничений.

"Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления - как можно скорее вакцинировать сотрудников", - заявил Мантуров.

Министр напомнил о показателе, к которому должны стремиться руководители предприятий: это 80% вакцинированных или переболевших, передает ТАСС.

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