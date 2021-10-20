Минобороны направило в регионы 280 тонн медицинского кислорода

Ведомство выполнило поручение президента

Более 280 тонн сжиженного кислорода передало российским регионам Минобороны. Оборонное ведомство выполняет поручение президента России Владимира Путина, данное в связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

"Сергеем Шойгу поставлена задача командующим войсками военных округов: оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов", - сообщили в Минобороны.

По данным военных, из воинских частей уже передано медицинским учреждениям 14 регионов 240,8 тонны сжиженного кислорода. Еще 27 тонн будут отправлены в Башкортостан, Волгоградскую, Кировскую, Московскую, Смоленскую, Тверскую и Ульяновскую области 21 октября, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram