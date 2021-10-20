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Ограничения в Подмосковье коснутся только непривитых граждан

22:06
  • среда
  • 20 октября 2021

Пожилым также рекомендуют оставаться дома

Новые ограничения, которые из-за коронавируса могут ввести в Московской области, коснутся только непривитых жителей Подмосковья, а также пожилых. Обладатели QR-кодов этих мер не почувствуют, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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"Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился. Ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время, отметил губернатор, тем, кому за 60 – и они до сих пор игнорируют необходимость вакцинации – придется соблюдать домашний режим. А в нерабочие дни, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, оставаться дома рекомендовано всем жителям Подмосковья.

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