Ограничения в Подмосковье коснутся только непривитых граждан

Пожилым также рекомендуют оставаться дома

Новые ограничения, которые из-за коронавируса могут ввести в Московской области, коснутся только непривитых жителей Подмосковья, а также пожилых. Обладатели QR-кодов этих мер не почувствуют, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился. Ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

В то же время, отметил губернатор, тем, кому за 60 – и они до сих пор игнорируют необходимость вакцинации – придется соблюдать домашний режим. А в нерабочие дни, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, оставаться дома рекомендовано всем жителям Подмосковья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram