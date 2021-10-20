Ксения Собчак дала показания в Сочи по делу о ДТП

Авария произошла 9 октября
Телеведущая Ксения Собчак в среду дала показания в сочинском следственном управлении УВД по делу о ДТП.
Ее предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, сообщает ТАСС.
Смертельная авария, свидетелем которой стала Собчак, произошла 9 октября. Автомобиль Mercedes S 500, где находилась телеведущая, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.
Одна из пассажирок Volkswagen погибла на месте, остальные участники ДТП получили травмы. Водитель Mercedes признал свою вину в аварии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram