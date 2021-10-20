Собчак пригрозили неприятностями за препятствие расследованию смертельного ДТП

Разглашать данные следствия также запретили

Ксению Собчак предупредили об ответственности за воспрепятствование расследованию. Телеведущую пригласили для дачи показаний по делу о смертельном ДТП с ее участием в следственное управление УВД по Сочи.

Собчак также предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты "меры процессуального принуждения", сообщили в МВД. Телеведущая сообщила следователям, что в аварии она также пострадала и обращалась к врачам. Однако документы о первичном осмотре на допросе она предоставить не смогла.

Следователи предупредили светскую львицу и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Тем не менее, Собчак отказалась подписывать соответствующий документ, передает РИА Новости.

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