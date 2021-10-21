Новый вариант коронавируса AY.4.2 добрался до России

Вакцины эффективны против него

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил в разговоре с журналистами, что в России выявлены единичные случаи варианта коронавируса AY.4.2.

Изначально этот вариант обнаружили в Великобритании. Он является одним из 45 подвидов штамма "дельта".

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых [помещаемых] в базу данных VGARus", - отметил специалист (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что противостоять новому варианту можно исключительно одним способом - пройти вакцинацию. Российские препараты эффективны против штамма.

По словам Хафизова, AY.4.2 может постепенно начать вытеснять старую версию "дельты", но этот процесс вряд ли окажется стремительным. "Это потенциально лишь немного более заразный штамм", - заключил эксперт.

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