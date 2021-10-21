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Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию

08:09
  • четверг
  • 21 октября 2021

В каком формате - определится позднее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце года традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина.
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"Ежегодная пресс-конференция планируется. С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

"Ориентируемся на декабрь", - уточнил он в беседе с РИА "Новости".

С 2001 года Путин в качестве главы государства встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции. В декабре 2020-го из-за пандемии изменили формат - часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи.

Первая встреча Путина с журналистами в 2001 году стала самой короткой (1 час 35 минут). Пресс-конференция 2008 года пока что остается самой продолжительной (4 часа 40 минут).

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