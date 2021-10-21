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Чехия готовится пересмотреть отношения с Россией

08:46
  • четверг
  • 21 октября 2021

А также - с Китаем

В Чехии продолжается подготовка программного заявления для формируемого либералами правительства. Разрабатывает его группа экспертов. Как сообщило Чешское телевидение, в проект внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем.
Стало известно, когда чешский парламент решит судьбу Земана

Согласно документу, этим странам предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре Чехии. На международной арене Прага намерена бороться за соблюдение прав человека и развитие гражданского общества.

Кроме того, в документе сказано, что чешские власти привержены членству республики в НАТО и Евросоюзе. Тесное сотрудничество хотят развивать с Германией и Израилем.

Выборы в Палату депутатов парламента Чехии состоялись 8 и 9 октября.

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