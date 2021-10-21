Чехия готовится пересмотреть отношения с Россией

А также - с Китаем
В Чехии продолжается подготовка программного заявления для формируемого либералами правительства. Разрабатывает его группа экспертов. Как сообщило Чешское телевидение, в проект внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем.
Согласно документу, этим странам предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре Чехии. На международной арене Прага намерена бороться за соблюдение прав человека и развитие гражданского общества.
Кроме того, в документе сказано, что чешские власти привержены членству республики в НАТО и Евросоюзе. Тесное сотрудничество хотят развивать с Германией и Израилем.
Выборы в Палату депутатов парламента Чехии состоялись 8 и 9 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram