Россия осталась 10-й в рейтинге УЕФА после игр "Зенита" и "Спартака"

В среду ни одна российская команда не добилась победы

После матчей санкт-петербургского "Зенита" в Лиге чемпионов и московского "Спартака" в Лиге Европы в среду Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Зенит" на своем поле с минимальным счетом уступил итальянскому "Ювентусу" (0:1) на групповом этапе ЛЧ. "Спартак" в группе ЛЕ со счетом 3:4 проиграл на домашней арене английскому "Лестеру".

У России осталось 31,682 балла. Идущая девятой Шотландия имеет 31,700 балла. 11-я - Украина (30,600 балла).

Коэффициент определяется следующим образом: складываются очки, набранные клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а потом сумма делится на количество представляющих страну команд. Таблица коэффициентов определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках.

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