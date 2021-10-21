ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия осталась 10-й в рейтинге УЕФА после игр "Зенита" и "Спартака"

09:22
  • четверг
  • 21 октября 2021

В среду ни одна российская команда не добилась победы

После матчей санкт-петербургского "Зенита" в Лиге чемпионов и московского "Спартака" в Лиге Европы в среду Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций.
Россиянин Пиняев вошел в топ-60 юных талантов мирового футбола

"Зенит" на своем поле с минимальным счетом уступил итальянскому "Ювентусу" (0:1) на групповом этапе ЛЧ. "Спартак" в группе ЛЕ со счетом 3:4 проиграл на домашней арене английскому "Лестеру".

У России осталось 31,682 балла. Идущая девятой Шотландия имеет 31,700 балла. 11-я - Украина (30,600 балла).

Коэффициент определяется следующим образом: складываются очки, набранные клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а потом сумма делится на количество представляющих страну команд. Таблица коэффициентов определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Футбольный мяч
Футбольный мяч
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.