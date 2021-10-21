Похолодание в столичном регионе начнется в выходные

Температура перейдет к отрицательным значениям

В столичном регионе ожидается похолодание после краткосрочного повышения температуры. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в четверг и пятницу столбики термометров в Москве и Московской области могут подняться до 13-15 градусов выше нуля. Это превышает климатическую норму на восемь-девять градусов.

Однако уже в субботу, 23 октября, прогнозируется снижение температуры до 7-9 градусов, а на следующий день и ночью, и днем, показатель может составлять от нуля до пяти градусов выше нуля.

В начале следующей недели, 25 октября, ночные температуры будут отрицательными — от минус одного до минус шести градусов. Днем ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. Подобные колебания температуры характерны для подготовки к зиме, что является "естественным синоптическим сезоном, в котором процессы очень быстрые", цитирует Вильфанда ТАСС.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал ранее, что из-за приближения к столице теплого атмосферного фронта в Москве ожидается снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра.

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