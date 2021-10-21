В Думе предложили ввести регулярное психологическое тестирование учащихся

В мире участились случаи подросткового и юношеского насилия в учебных учреждениях

Во всех учебных заведениях России следует ввести регулярное психологическое тестирование для школьников и студентов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко автор инициативы напомнил, что в мире и в России участились случаи детского, подросткового и юношеского насилия в учебных учреждениях. Одними из самых эффективных методов борьбы с такими явлениями являются профилактика и мониторинг, отметил депутат.

Милонов также заявил, что механизм психологического и психиатрического мониторинга в учебных заведениях России налажен достаточно слабо: учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору серьезно, а учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают такой профилактикой.

По мнению парламентария, если бы в школах, училищах и вузах проводилось регулярное психологическое тестирование, многих случаев насилия удалось бы избежать.

В связи с этим Милонов предложил рассмотреть идею о внедрении регулярных психологических тестирований для всех учащихся учебных заведений России. Депутат убежден, что проведение таких мониторингов два-три раза в год "поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни", сообщает RT.

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений на фоне участившихся нападений на учебные заведения предложила начать проверять российских школьников на агрессивность и склонность к насильственным действиям. С этой целью в школах увеличат штат педагогов-психологов.

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