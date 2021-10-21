Число жертв оползней и ливней в Индии превысило 50

На севере страны трое суток не прекращались мощные муссонные дожди

В штате Уттаракханд на севере Индии, где более трех суток не прекращались мощные муссонные дожди, погибли по меньшей мере 52 человека. Еще пятеро пропали без вести, пишет газета Deccan Herald.

Из-за ливней в регионе начались наводнения, оползни и камнепады. Сильнее прочих пострадал курортный город Найнитал в предгорьях Гималаев.

Власти штата обратились за помощью к вооруженным силам. Идет эвакуация более 1,3 тысячи человек, организована доставка гуманитарной помощи.

Кроме того, в штате Керала на юго-западе Индии за последние три недели выпало более 135% месячной нормы осадков. В результате наводнений и оползней в регионе погибли минимум 38 человек.

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