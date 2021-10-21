ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв оползней и ливней в Индии превысило 50

08:30
  • четверг
  • 21 октября 2021

На севере страны трое суток не прекращались мощные муссонные дожди

В штате Уттаракханд на севере Индии, где более трех суток не прекращались мощные муссонные дожди, погибли по меньшей мере 52 человека. Еще пятеро пропали без вести, пишет газета Deccan Herald.
Разрушительное наводнение в Испании попало на видео

Из-за ливней в регионе начались наводнения, оползни и камнепады. Сильнее прочих пострадал курортный город Найнитал в предгорьях Гималаев.

Власти штата обратились за помощью к вооруженным силам. Идет эвакуация более 1,3 тысячи человек, организована доставка гуманитарной помощи.

Кроме того, в штате Керала на юго-западе Индии за последние три недели выпало более 135% месячной нормы осадков. В результате наводнений и оползней в регионе погибли минимум 38 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Оползень в Индии
Оползень в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.