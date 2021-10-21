Власти Украины захотели запретить термин "Великая Отечественная война"

Называть эту войну нужно Советско-немецкой

Если знать правильные заклинания и менять слова, можно трансформировать реальность. Это не Хогвартс. Это Украина сегодня. Войти в светлое будущее, победить врага, доказать миру свою исключительность можно просто придумав правильные слова. В Киеве решили переименовать Великую Отечественную войну. Светлая мысль посетила членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые издали целый словарь новых понятий. Его легко найти на сайте этой серьезной организации. А вызубрить новые названия, видимо, придется каждому украинцу.

Пункт седьмой этого глоссария велит не употреблять "государственный переворот", следует говорить и писать только "революция достоинства" или "Евромайдан". Силовики не могли обойти вниманием Крымский мост. Тут придется поднапрячься, чтобы запомнить, для всех граждан Украины это: "Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной автономной республикой Крым и Российской Федерацией через Керченский пролив". Длинно, сложно, но куда деваться.

Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов украинцев, теперь, по мысли историков-лингвистов из СНБО должна называться Советско-немецкая война. Вопрос о тех, кто служил фашистам, уничтожал собственный народ, истреблял людей других национальностей, не обсуждается. Эти люди сегодня на Украине герои.

Есть и герои современные, которые прохаживаются с факелами по улицам, открыто грозят смертью москалям и тем, кто с ними. Устраивают погромы, как в одесском Доме профсоюзов, где были убиты и сгорели заживо десятки людей. Ни за что. Просто потому, что их объявили противниками Майдана. Расправа с памятниками советским военачальникам выглядит просто легким развлечением для украинских националистов.

На людей заводят уголовные дела за советскую символику. У киевлянина полицейские нашли, цитата, "шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде". Это уголовная статья. За серп и молот, за красную звезду. Стереть память. Стереть историю. Создать новую реальность с помощью новых слов и заклинаний – этим сейчас и заняты в Киеве.

Советско-немецкая война такой же фейк, как и российская агрессия, с которой столько лет борются украинские политики. Борются безуспешно, в виду отсутствия этой агрессии. Но новый словарь есть. И хорошо, если в этой выдуманной реальности останутся жить только те, кто ее придумывает. У кого в действительности все не так как на самом деле.

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