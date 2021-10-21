"Конец эпохи потребления": чем грозит миру логистический кризис

Деньги есть, но купить на них нечего

Пандемия коронавируса непосредственно влияет и на мировую экономику, самым драматическим образом. Мир переживает логистический кризис: по всей планете нарушены цепочки поставок товаров, и во многих регионах ощущается дефицит продукции повседневного спроса. На нашем Дальнем Востоке задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Сахалин и Камчатку уже превышают 2-3 месяца. В магазинах отмечен дефицит товаров. А в порту Владивостока в ожидании отправки скопились сотни контейнеров.

О причинах и последствиях логистического кризиса с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.

"Это распад глобальных рынков. Причем истерика вокруг коронабесия, вокруг международных отношений, в том числе вызвана тем, что все хотят отвлечь внимание от реального кризиса, с которым никто не знает, что делать. Потому что рвутся международные логистические связи, поставки контейнеров превратились в русскую рулетку.

Когда у вас возникает подорожание сырья, вы некоторые товары просто не можете больше производить, потому что у вас сжимается спрос до такового уровня, когда их нерентабельно производить. И если вы вместо 100 тысяч конвейеров можете перевезти 50 тысяч, значительная часть производства закроется. Вещей не будет. Деньги будут, но купить вы сможете то, что вам дают. Это конец эпохи потребления, конец рыночной экономики в том виде, в котором нам ее пропагандировали", - уверен Делягин.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram