Российские военные доставили гумпомощь в освобожденный Тафас

Жителям города привезли четыре тонны продуктов

В сирийский Тафас, который всего несколько недель назад был освобождён от бандформирований, прибыл российский гуманитарный конвой. Жителям привезли 4 тонны продовольствия. Вместе с представителями Центра по примирению в город приехали и наши военные врачи. За несколько часов работы они приняли сотни пациентов и даже провели экстренные операции.

Экстренная операция. Руководит процессом российский военный хирург. Все действия медиков транслируются на видеомонитор. О таком оборудовании местные специалисты даже мечтать не могли.

"Мы провели операцию, не было никаких сложностей. Мы надеемся, что вы и дальше будете нам помогать, потому что Россия и Сирия - дружеские страны", - говорит врач больницы города Тафас Хабиб Джала.

Огромные проблемы в городе Тафас и с медикаментами. Эти вопросы тоже приходится решать нашим специалистам.

"Люди нуждаются в нашей помощи, препаратов у них не хватает, препараты мы также выдаем по рецептам, которые назначают другие специалисты. В основном, поступают пациенты с сердечными патологиями, это пациенты с сахарным диабетом, пациенты с травмами", - говорит врач медицинского отряда особого назначения Иван Иванов.

Врачебные кабинеты становятся и учебными. Узнав о приезде врачей из России, в поликлинику стекаются студенты-медики.

"Я всегда приезжаю в эту больницу, чтобы помогать персоналу. Когда я услышал, что приедут российские врачи, я не мог не прийти. Мне очень интересно посмотреть, как работают коллеги", - говорит студент медицинского факультета университета Дамаска Удаи Фрейдин.

За несколько часов работы врачи приняли сотни пациентов. Такой медицинский десант в Тафасе впервые. Город совсем недавно был во власти боевиков. Теперь же вместе с медиками приехали и представители Центра по примирению враждующих сторон - привезли гуманитарную помощь.

"Только вчера я пришла в администрацию за талоном на гуманитарную помощь. А сегодня я уже получила продукты. Спасибо большое России, что все так четко организованно, что помните о нас", - говорит Сихам Азаби.

4 тонны продуктов: чай, крупы, сахар. В одной очереди те, кто сражался за свою землю, и бывшие боевики. Благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон они смогли найти общий язык.

"Месяц назад наш город прошел процесс примирения. И уже сейчас мы начинаем восстанавливать инфраструктуру, учебные заведения, больницы и сельское хозяйство", - говорит мэр Тафаса Мансур Киван.

Подобные акции регулярно проводятся во многих населённых пунктах провинции Дераа. Мир на этой земле крепнет с каждым днём. Всего же с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению проведено более трёх тысяч гуманитарных миссий. Местные жители получили более пяти тысяч тонн продуктов. Военные медики оказали помощь более 130 тысячам человек.

"ТВ Центр", Сирия.

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