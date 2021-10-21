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В Турции арестовали четверых россиян

08:30
  • четверг
  • 21 октября 2021

Их подозревают в шпионаже

В Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже арестованы четверо россиян, пишет Hurriyet.
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Согласно данным газеты, имена арестованных - Абдулла Абдуллаев, Асланбек Абдулмуслимов, Беслан Расаев и Равшан Ахмедов. Кроме того, задержан гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов соответственно.

Им всем грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Официального подтверждения данных от турецких властей пока не последовало. В Кремле заявили, что не располагают информацией о задержании россиян в республике.

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