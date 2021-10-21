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Трамп создаст собственную соцсеть

09:01
  • четверг
  • 21 октября 2021

Предзаказ приложения уже доступен

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group. Под ее началом будет разработана новая социальная сеть TRUTH social. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.
Трамп заявил, что США стали посмешищем

"Миссия TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки. TMGT скоро запустит социальную сеть "TRUTH social", - сказано в сообщении.

Для предзаказа в App Store приложение для социальной сети уже доступно. Бета-тестирование начнется в ноябре этого года, запуск намечен на первый квартал 2022-го.

"Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов", - заявил Трамп. Он добавил, что в Twitter его "заставили замолчать".

Как подчеркнул экс-глава Белого дома, миссия новой медиагруппы - дать голос каждому.

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