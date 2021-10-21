Россиян предупредили о риске подорожания макарон

Это происходит на фоне роста цен на пшеницу

Крупнейшие производители макарон предупредили, что из-за подорожания твердой пшеницы растет себестоимость их продукции, что скажется на розничных ценах.

С начала сельскохозяйственного года в июле по середину сентября сырье подорожало до 80%, причем рост цен продолжается. Крупные российские ритейлеры подтвердили, что производители уже начали сообщать о подорожании продукции, а закупочные цены выросли в среднем на 15–20%.

Производители макарон объясняют подорожание сырья для своей продукции небольшими посевными площадями под эту культуру, засушливой погодой, небольшим урожаем в Казахстане, который обеспечивает 30–40% потребностей российских переработчиков в твердой пшенице.

При этом цены на твердые сорта пшеницы выросли на 100% с мая по сентябрь, с 375 до 750 долларов за тонну, поскольку США и Канада снизили изготовление почти на 35%. Поэтому выгоднее вывозить зерно — это тоже ведет к подорожанию пшеницы на внутреннем рынке, считают производители макарон.

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе и Минсельхозу проанализировать причины подорожания пшеницы. Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз должны изучить вопрос об оказании мер господдержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на пшеницу, пишут "Известия".

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