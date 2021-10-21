Российский спецназ впервые успешно применил "тигровую карусель"

Это произошло во время учений

В ходе тактико-специального учения, проходившего на полигоне "Шилово" в Новосибирской области, спецназ Центрального военного округа впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы.

"Уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы - "тигровой карусели", - приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ЦВО.

Легенда у маневров была следующая: вооруженное формирование на легкобронированной технике попыталось напасть на систему опорных пунктов, но когда колонна техники противника приблизилась на прицельное расстояние, ее обстреляли с бронеавтомобилей "Тигр" из крупнокалиберных пулеметов "Корд".

Огонь при "тигровой карусели" ведется попарно и поочередно, машины при этом маневрируют так, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки.

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