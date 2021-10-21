Опрос показал, сколько россияне тратят на работу в неделю

8% опрошенных хотели бы меньше общаться с коллегами

Как выяснили аналитики сервиса "Работа.ру" и мессенджера Viber, 39% россиян тратят на работу 40-50 часов в неделю - из них 24% работают около 40 часов, а 26% - более 40 часов.

"Каждый пятый участник исследования указал, что работает до 10 часов в неделю. 11% опрошенных тратят на работу 10-30 часов, 9% - 50-60 часов, а 10% - более 60 часов в неделю", - цитирует исследование РИА "Новости".

26% респондентов нейтрально оценили свой баланс между работой и личной жизнью. 15% этим балансом очень довольны, 21% - удовлетворены частично, 20% - совсем им недовольны.

Вместе с тем 8% опрошенных заявили, что хотели бы меньше общаться с коллегами, 5% - что желают увеличить количество рабочих часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram