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Песков раскрыл подробности предстоящей пресс-конференции Путина

09:20
  • четверг
  • 21 октября 2021

Пресс-конференцию не будут совмещать с другими форматами

Ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина не будет совмещать с другими форматами. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля напомнил, что российский лидер уже проводил в 2021 году прямую линию. Поэтому в настоящее время речь идет об организации именно большой пресс-конференции.

Ориентировочной датой проведения пресс-конференции президента Песков назвал декабрь, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что формат ежегодной пресс-конференции Владимира Путина будет определен позднее, с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

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