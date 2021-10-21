Песков раскрыл подробности предстоящей пресс-конференции Путина

Пресс-конференцию не будут совмещать с другими форматами

Ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина не будет совмещать с другими форматами. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что российский лидер уже проводил в 2021 году прямую линию. Поэтому в настоящее время речь идет об организации именно большой пресс-конференции.

Ориентировочной датой проведения пресс-конференции президента Песков назвал декабрь, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что формат ежегодной пресс-конференции Владимира Путина будет определен позднее, с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

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