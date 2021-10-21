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Журналисты узнали о двух испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

09:50
  • четверг
  • 21 октября 2021

В Пентагоне были "ошеломлены"

Минувшим летом китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия, пишет Financial Times.
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Уточняется, что запущен был планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. Пуски могли произойти 27 июля и 13 августа.

Пентагон в курсе ситуации. В американском оборонном ведомстве были "ошеломлены".

ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. Для запуска использовались ракеты семейства "Чанчжэн".

Официальных комментариев от властей КНР пока не последовало.

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