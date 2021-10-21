Журналисты узнали о двух испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

В Пентагоне были "ошеломлены"

Минувшим летом китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия, пишет Financial Times.

Уточняется, что запущен был планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. Пуски могли произойти 27 июля и 13 августа.

Пентагон в курсе ситуации. В американском оборонном ведомстве были "ошеломлены".

ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики. Для запуска использовались ракеты семейства "Чанчжэн".

Официальных комментариев от властей КНР пока не последовало.

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