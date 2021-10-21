Энергоблок Ростовской АЭС остановили после утечки пара

В результате происшествия никто не пострадал

Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, рассказал в четверг, 21 октября, представитель региональных экстренных служб.

В связи с утечкой пара был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС. Еще три энергоблока продолжают работу.

В экстренных службах уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Радиационный фон на станции находится в пределах нормы. Причина утечки пара устанавливается, сообщает ТАСС.

Ростовская атомная электростанция является филиалом концерна "Росэнергоатом" (госкомпания "Росатом"). В 2001-2010 годах станция носила название Волгодонская АЭС. Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска, в 205 км от Ростова-на-Дону и в 175 км от Волгограда.

В сентябре в Тверской области сработавшая автоматика остановила четвертый энергоблок Калининской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации при этом выявлено не было.

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