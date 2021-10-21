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Регулятор ЕС может оценить "Спутник V" в I квартале 2022 года

10:00
  • четверг
  • 21 октября 2021

Регулятору требуется "вся необходимая информация"

Агентство Reuters сообщило в четверг со ссылкой на источники, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года.
Центр Гамалеи не увидел необходимости модифицировать "Спутник V"

Условием для этого является наличие у регулятора всей необходимой информации.

"Принятие EMA решения до конца этого года сейчас совершенно не представляется возможным", - добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в гражданский оборот вышло более 62 миллионов комплектов "Спутника V". Пострегистрационные исследования препарата уже закончились.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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