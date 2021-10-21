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Россия предупредила НАТО о последствиях шагов по членству Украины

10:19
  • четверг
  • 21 октября 2021

Вступление Украины в НАТО вынудит Москву реагировать

Российская сторона предупредила НАТО, что любой шаг по вопросу членства в альянсе Украины будет иметь последствия. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
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Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что третьи страны не имеют права вето в отношении вопроса о вступлении Украины в НАТО. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

Андрей Руденко, комментируя данное заявление, отметил, что подобные оценки не первый раз звучат из уст представителей стран-членов НАТО, в целом такой подход отражен в уставных документах. Дипломат подчеркнул, что Россия ориентируется не на официальную позицию, а на конкретные шаги.

Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом и вынудило бы Москву реагировать, отметил замглавы российского МИД. Руденко уточнил, что поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, именно им принимать решения, "но мы их как бы предупредили: любой шаг будет иметь последствия", цитирует дипломата РИА Новости.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова вступить в НАТО на уровне армии и специалистов. Он выразил уверенность в том, что Украина нужна НАТО, так как без нее альянс "будет немного ослабляться". Однако США пока не дали прямого утвердительного ответа относительно членства Киева.

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