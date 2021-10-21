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"Хочу встретить 80-летие": Жириновский попросил пока не начинать Третью мировую

10:13
  • четверг
  • 21 октября 2021

По словам политика, конфликт может начаться в 2027-м

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире канала "Россия 1", что совместные учения стран НАТО и Украины означают подготовку к "настоящей войне". По словам политика, начаться полномасштабный конфликт может в 2027 году.
Жириновский поделился взглядом на будущее России

"Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026-м году 80 лет, а потом - пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия", - сказал лидер ЛДПР.

Он добавил, что когда-то на Украине хранилось много оружия, но потом "все разворовали, распродали, разворотили".

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Российский МИД призвал Киев отказаться от таких необдуманных планов.

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