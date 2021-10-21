Заслуженная артистка РСФСР Нина Мазаева победила в лотерее среди привитых

Денежный приз она потратит на празднование 100-летнего юбилея

Переломить ситуацию с коронавирусом может только массовая вакцинация. Врачи говорят: необходимо как можно скорее сформировать коллективный иммунитет. На международном уровне доказано: наши препараты эффективны. Даже против нового варианта коронавируса - подвида штамма "Дельта", единичные случаи которого уже зафиксированы в нашей стране. А безопасность отечественных вакцин подтверждают не только многочисленные клинические испытания, но и сами пациенты, причем из так называемых "групп риска". Это люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Нине Яковлевне Мазаевой 27 декабря исполнится сто лет. За два месяца до юбилея - такой приятный сюрприз. Пенсионерка стала одной из победительниц розыгрыша денежных призов среди вакцинированных.

"Я одна из первых попросила сделать мне прививку, настаивала на том, чтобы мне сделали прививку. Я удивлена - не хочу никого оскорбить, но должна это слово употребить - тем тупоголовым дамам за 60, за 70, которые отказываются от прививки. Они что хотят умирать в судорогах, задыхаясь, страшной смертью?" – задается вопросом заслуженная артистка РСФСР Нина Мазаева.

Заслуженная артистка РСФСР, "Ленфильм", Ленинградский театр Балтийского флота, Театр драмы и комедии - 60 лет в любимой профессии. Сейчас Нина Яковлевна живет в петербургском доме ветеранов сцены - это пансионат для театральных деятелей. После смерти мужа, народного артиста России Владимира Ляхова, близких родственников не осталось. А вот общаться с коллегами по цеху, со студентами очень хочется.

"Когда к ней сюда приходят студентки, она их нравоучает, как нужно поставить голос, как надо читать стихи. Они в безумном восторге от того, как она это делает", - говорит подруга Татьяна Батова.

Как потратить выигранную сумму, а это 100 тысяч рублей, Нина Яковлевна решила сразу: конечно же, отпраздновать юбилей и пригласить всех желающих. С единственным условием: это будут только вакцинированные гости. Обитатели этого пансионата очень трепетно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Привит весь персонал и все жильцы. Поэтому в лотерею, где так повезло Нине Яковлевне, здесь мог выиграть абсолютно любой.

В целом, в Петербурге за последние недели темпы вакцинации были невысокие. После того, как власти объявили о введении QR-кодов с 1 ноября, в торговых центрах и поликлиниках теперь очереди и записаться на прививку стало сложнее. В первый рабочий день недели специалисты обработали почти сорок тысяч обращений, раньше едва доходило до тысячи в день. Врачи говорят, что перебоев с вакциной не будет, все идет по плану.

Медики предупреждают: впереди холода, а накануне даже выпал снег. Самое "болезненное" время в Петербурге, когда к пандемии коронавируса присоединится сезонная эпидемия гриппа. Поэтому так важно сейчас сделать прививку от COVID-19.

"Мы неоднократно сталкиваемся с тем, что пациенты, которые поступали к нам с тяжелым течением заболевания, сожалели о том, что не прививались, и в связи с этим на их лечение требуется больше сил и времени", - говорит руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен.

Вирус постоянно мутирует, говорят ученые научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. На территории нашей страны уже зафиксированы случаи появления нового штамма AY.4.2. Специалисты говорят, что он самый опасный из всех существующих.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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