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Полиция начала проверку видео с блогершей, оголившей грудь у храма Василия Блаженного

10:44
  • четверг
  • 21 октября 2021

Девушка уже принесла извинения

Сотрудники МВД по Москве начали проверку видеозаписи блогерши Лолы Банни (Lola Bunny), которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного.
Блогер извинился за непристойное фото у Храма Василия Блаженного

"Женщина на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнаженные части тела. В связи с публикацией данного видеоролика сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка.

Ранее девушка пожаловалась на угрозы в связи с видео и попросила прощения у всех, кого оскорбила своей выходкой.

"Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, это видео было сделано 2 или 3 года назад и не было выложено мной", - написала Лола в социальных сетях (цитата по РЕН).

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