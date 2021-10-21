Полиция начала проверку видео с блогершей, оголившей грудь у храма Василия Блаженного

Девушка уже принесла извинения

Сотрудники МВД по Москве начали проверку видеозаписи блогерши Лолы Банни (Lola Bunny), которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного.

"Женщина на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнаженные части тела. В связи с публикацией данного видеоролика сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка.

Ранее девушка пожаловалась на угрозы в связи с видео и попросила прощения у всех, кого оскорбила своей выходкой.

"Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, это видео было сделано 2 или 3 года назад и не было выложено мной", - написала Лола в социальных сетях (цитата по РЕН).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram