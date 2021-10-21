Украина поставила себя на четвертое место по военной мощи в НАТО

Германия только на пятом месте

На Украине в очередной раз выступили с громким заявлением, что страна готова присоединится к НАТО и выполнила для этого все условия. Более того, в Киеве уверены, что способны значительно увеличить мощь Североатлантического альянса. Вот только в реальности военные силы Незалежной зависят от траншей Запада. Только недавно Украина получила вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов. Кроме того, стало известно, что идут переговоры о поставке ракет из Великобритании.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платона (см. видео).

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