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Порывистый ветер и резкое похолодание ожидаются в Москве

12:00
  • четверг
  • 21 октября 2021

Непогода бушует практически по всей стране

Порывистый ветер и жёлтый уровень погодной опасности в Москве. А так же резкие перепады температуры. В столице сегодня ожидается до 15 градусов тепла. Быстро растаял и выпавший ночью снег. А в некоторых регионах сильные метели. Гололёд и множество аварий на дорогах в Мурманской, Тюменской, Челябинской областях.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно (см. видео).

 

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