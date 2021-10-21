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Названа причина остановки энергоблока на Ростовской АЭС

10:41
  • четверг
  • 21 октября 2021

Ситуация штатная, никакой угрозы для безопасности она не представляет

Второй блок Ростовской атомной электростанции остановили из-за небольшого дефекта в теплообменном контуре. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в концерне "Росэнергоатом", филиалом которого является Ростовская АЭС.
Остановлен четвёртый блок Калининской АЭС

В компании подчеркнули, что уровень радиоактивности не повышен.

Между тем источник в "Росатоме", в который входит "Росэнергоатом", рассказал, что второй энергоблок Ростовской АЭС был остановлен в установленном порядке для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании, поскольку в одном из помещений второго энергоблока во время обхода обнаружился пар.

Предполагается, что работы займут несколько дней. Ситуация штатная, никакой угрозы для безопасности она не представляет. Радиационный фон соответствует нормальным значениям, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции. В связи с утечкой пара был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок станции. Еще три энергоблока продолжают работу.

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