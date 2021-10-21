В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

В том числе Samsung Galaxy Z Flip

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics ввоз на территорию России и продажу 61 модели смартфонов Samsung - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Иск подала швейцарская Sqwin SA. Она требовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay - из-за нарушения права на изобретение "Система электронных платежей".

Решение обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

Уточняется, что автором изобретения "Система электронных платежей" является проживающий в Швейцарии Виктор Гульченко, патентообладатель - Sqwin SA. Начало отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.

Samsung Pay - третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян.

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