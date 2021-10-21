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Украинские пограничники задержали российского сталкера

10:59
  • четверг
  • 21 октября 2021

Молодой человек приехал в зону отчуждения из Подмосковья

Россиянина задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) на украинской стороне.
Зеленский решил превратить Чернобыль в туристическую зону

Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, в ночь на 21 октября во время патрулирования территории пограничники заметили 24-летнего любителя экстремального туризма в зоне ЧАЭС. Молодой человек приехал из Подмосковья, законно попав на территорию Украины через один из автомобильных пунктов пропуска.

За нарушение украинского законодательства россиянину грозит штраф и сокращение срока пребывания в стране, передает ТАСС.

Зона отчуждения — запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока. Площадь загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров на территории современных Украины, Белоруссии и России.

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