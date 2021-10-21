В Брянске открыли стрельбу по участковому

Сотрудник ОВД госпитализирован

На улице Кирова в поселке Белые Берега на территории Фокинского района Брянска ранее судимый местный житель несколько раз выстрелил в участкового, сообщает региональное управление МВД.

После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия. Сотрудника ОВД госпитализировали. В каком он состоянии - не уточняется.

"На территории Брянской области введен план "Перехват", сотрудниками полиции во взаимодействии с другими силовыми структурами региона принимаются все необходимые меры по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - Цуканов Валентин Михайлович 1953 года рождения. Уточняется, что он может передвигаться на принадлежащих ему автомобилях "Фольксваген Транспортер" или серебристая "Нива".

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